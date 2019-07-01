Авиасообщение между Россией и Грузией с сегодняшнего дня полностью остановлено

Решение о прекращении перелетов на фоне акций протестов в Грузии подписал российский президент.

Это не выгодно ни одной стороне – ранее сказал «Эху Москвы» политолог Алексанрд Кынев. Он допустил, что власти таким образом пытаются создать информационный шум. Кынев предположил, что решение могло быть принято в результате «бюрократической глупости».

Уличные волнения в Тбилиси начались 20 июня, после того как в местном парламенте выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Оппозицию возмутило то, что он говорил на русском языке и сидел в кресле спикера.