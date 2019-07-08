Система мониторинга санкционных грузов может обойтись в 22 миллиарда рублей

Ее созданием намерена заняться компания – оператор «Платона», чьим владельцем является бизнесмен Игорь Ротенберг. Об этом пишет РБК.

Согласно плану, всех перевозчиков, которые везут санкционные товары транзитом через Россию, обяжут устанавливать электронные пломбы. Ее стоимость обойдется компаниям в 300 рублей в сутки – плату будет получать государство.

Сейчас такие пломбы применяются только для грузов, следующих из Украины в Киргизию и Казахстан.