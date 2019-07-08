Лионель Месси может быть отстранен от выступления за сборную Аргентины на два года

Это — наказание за то, что звездный нападающий обвинил Южноамериканскую конфедерацию футбола в коррупции.

В матче за третье место, в котором аргентинцы переиграли команду Чили, капитаны сборных были удалены из-за стычки на поле. После игры Месси не явился на церемонии награждения в знак протеста против судейства на турнире, где по его мнению, были созданы все условия для победы хозяйки Кубка Америки — Бразилии.

После критики организации аргентинец может пропустить отборочный турнир к чемпионату мира и следующий Кубок Америки.