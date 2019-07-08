Дональд Трамп посоветовал Тегерану «быть осторожным» после сокращения обязательств по договору об иранском атоме

Выступление американского президента транслировал телеканал Fox News. Глава Белого дома также выразил уверенность в том, что исламская республика никогда не будет обладать ядерным оружием.

Накануне Тегеран объявил о том, переходит на второй этап сокращения обязательств по договору и приступает к повышению уровня обогащения урана. Это было сделано после того, как истекли два месяца, которые Иран дал европейским странам на выполнение обязательств, касающихся экономических интересов республики.