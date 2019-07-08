В Ингушетии местную жительницу, которую подозревают в избиении несовершеннолетней родственницы, переведут в СИЗО

Из изолятора временного содержания в Назрани в СИЗО Карабулака. Там сегодня окажется 35-летняя жительница Ингушетии Мака Ганиева, которую подозревают в жестоком избиении племянницы, девочки семи лет. Ребёнок остаётся в одной из московских клиник в тяжёлом состоянии. Девочку несколько дней назад привезли в столицу из Назрани. У неё многочисленные ушибы, гематомы, ожоги и гангрена правой руки, сообщает РИА.

Суд позавчера арестовал подозреваемую в жестоком избиении. Женщина следователям сообщила шокирующие подробности: она наказывала девочку, избивая ремнём и газовым шлангом. Но виновной Ганиева себя не считает. Муж предполагаемой истязательницы работает в полиции, сообщили в МВД Ингушетии. Биологическая мать девочки пару лет назад состояла на профилактическом учёте в полиции, затем её исключили из списка неблагополучных семей.

После этого женщина по пока невыясненным причинам отдала девочку на воспитание родственникам её отца – в семью сестры. Документы об опеке при этом не оформлялись.

Тёте девочки грозит до десяти лет лишения свободы.