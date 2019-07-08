Саммит Украина-ЕС открывается в Киеве

Для ряда политиков переговоры такого уровня станут последними на нынешних должностях.

На саммите обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Одной из ключевых тем станут действия России по предоставлению российского гражданства украинцам, которые живут в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Саммит пройдет под председательством президента Украины Владимира Зеленского, глав Европейского совета Дональда Туска и Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. Туска 1 декабря сменит нынешний исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Шарль Мишель.

Вскоре свои должности покинут Жан-Клод Юнкер и руководитель дипломатии ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар по политике соседства Йоханнес Хан.

По итогам саммита будет принято совместное заявление.