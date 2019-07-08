США пригрозили Ирану новыми санкциями в ответ на развитие ядерной программы

Как написал в твиттере госсекретарь Майк Помпео, действия Тегерана приведут к дальнейшей изоляции исламской республики.

Накануне Иран объявил о повышении уровня обогащения урана в связи с тем, что страны, подписавшие ядерную сделку, в течение двух месяцев не выполнили требования касающиеся экономических интересов республики. Какие обязательства в рамках соглашения Иран сократит на очередном этапе, будет объявлено еще через 60 дней.