Аэропорт Триполи оказался временно закрыт после авиаудара

Как передает телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на данные властей, на территорию воздушной гавани в пригороде ливийской столицы упало несколько ракет. О причиненном ущербе ничего не сообщается. Сейчас авиасообщение восстановлено.

В апреле мятежный фельдмаршал Халифа Хафтар, выступающий на стороне непризнанного ООН правительства, двинул войска на Триполи. В течение нескольких месяцев на окраинах главного города страны не прекращаются позиционные бои. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, жертвами столкновения стали уже более 750 человек.