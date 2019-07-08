Британский посол, критиковавший Дональда Трампа, по словам американского лидера, плохо служил королевству

Главу Белого дома цитирует телеканал CNN. Ранее стало известно содержание телеграмм, которые посол Ким Дэррок отправлял в Лондон. В них Трамп называется «неумелым», «небезопасным» и «некомпетентным», а конфликты, происходящие в Белом доме, описывается как «бои на ножах». Источник в британском правительстве подтвердил CNN, что тексты посланий дипломата, отправленных с позапрошлого года, являются подлинными.