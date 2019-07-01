Ирану грозят новые санкции США из-за решения повысить уровень обогащения урана
Об этом сказал глава Госдепа Майк Помпео. Тегеран назвал свои действия ответом на невыполнение европейскими партнерами обязательств по так называемой ядерной сделке.
Не исключен вариант, что эти договоренности и вовсе уйдут в прошлое — сказала «Эху Москвы» советник директора института стратегических исследований Елена Супонина.
В нынешней ситуации, по мнению Супониной, полностью виноваты США. Она отметила, что Иран ранее соблюдал ядерное соглашение.