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06:16, 08 июля 2019

В Гонконге снова прошли столкновения между полицией и демонстрантами

По данным радиостанции RTHK, конфликт начался после того, как сотни активистов отказались расходиться и попытались заблокировать движение на главной магистрали города. В ответ силовики применили резиновые дубинки.
Массовые акции протеста начались в специальном административном районе Китая месяц назад. Волнения были вызваны планами местных властей наладить механизм по выдаче разыскиваемых лиц материковому Китаю. После митингов местная администрация отложила законопроект на неопределенное время.



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