Грузинская полиция обеспечивает безопасность сотрудников телеканала «Рустави-2»

Гендиректор компании сообщила, что вещание временно будет прекращено из-за угроз в адрес журналистов со стороны митингующих. Этой ночью у здания телеканала собрались несколько десятков протестующих, которые требовали отставки руководства и ведущего Георгия Габунии. Он в эфире своей авторской передачи нецензурно высказался в адрес российского президента. Действия журналиста резко осудили грузинские власти и гендиректор канала.