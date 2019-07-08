Центр подготовки космонавтов готовится вновь судиться с военными строителями

ЦПК не согласен с решением двух судебных инстанций, которые взыскали с подрядчика, проводившего ремонт гидролаборатории для тренировки космонавтов, чуть больше 30 миллионов рублей.

Истец считает, что на самом деле «Главное военно-строительное управление» не предоставило документацию по проведенным работам на сумму в 630 миллионов.

Помещение для подводных тренировок космонавтов в условиях, имитирующих невесомость, находится на ремонте уже пять лет.