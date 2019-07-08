В Госдуме предложили сократить срок хранения кредитной истории россиян до трех лет

Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента еще в пятницу – пишет «Коммерсант». Цель поправок – сократить влияние негативной кредитной истории на возможность трудоустройства граждан.

Участники рынка выступают против инициативы, так как она существенно снизит глубину анализа дисциплины потенциальных заемщиков. В Центробанке готовы рассмотреть сокращение срока хранения историй только до семи лет.