Грузинский телеканал «Рустави-2» приостановил вещание после нецензурных высказываний в адрес российского президента

Руководство компании сообщило, что местная полиция не может обеспечить безопасность журналистов – после скандального эфира якобы были совершены нападения на нескольких сотрудников телеканала.

Ранее у здания «Рустави-2» собрались несколько десятков человек, потребовавших закрытия компании и извинений со стороны руководства и ведущего Георгия Габунии. В своей авторской передаче он с использование русского мата говорил о Владимире Путине.

Действия ведущего осудили грузинские власти.