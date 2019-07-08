Рынок поддельных люксовых товаров в России превысил оборот легального сегмента

Как пишет «Коммерсант», со ссылкой на компанию Brandmonitor, специализирующуюся на борьбе с контрафактом, годовой оборот реплик модных дорогих брендов достиг 280 миллиардов рублей. Это примерно на 30 миллиардов больше показателя продаж настоящих люксовых товаров. Отмечается, что чаще всего россияне покупают поддельные футболки, кроссовки, джинсы и сумки. Причем, по прогнозам специалистов в условиях продолжающегося падения реальных доходов населения, оборот контрафактного рынка продолжит расти, а сами продавцы все больше уходят в онлайн.