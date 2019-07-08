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02:03, 08 июля 2019

Boeing потерял крупный контракт на поставку самолетов в Саудовскую Аравию

Лоукостер Flydeal отказался от планов по закупке 50 лайнеров американской компании в пользу продукции объединенной европейской корпорации Airbus – об этом сообщает Bloomberg. Речь идет о моделях 737 МАХ.
Многие страны мира приостановили полеты этих типов лайнеров после двух катастроф в Эфиопии и Индонезии. Глава Boeing признал, что непосредственно перед крушениями на борту самолетов произошли сбои в работе вспомогательной электронной системы.



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