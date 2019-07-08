Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников из-за реструктуризации

Решение об увольнении примерно пятой части всего персонала крупнейшего финансового конгломерата Германии было принято вслед за провалом переговоров о слиянии с конкурирующим Commerzbank. Как передает BBC, сокращения, которые накануне одобрил наблюдательный совет, затронут в основном подразделения в Лондоне и Нью-Йорке.

Последние десять лет оказались трудными для банка. Нынешний план по реструктуризации предусматривает масштабные изменения и привел к увольнению уже не одного топ-менеджера.