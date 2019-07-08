В Гонконге снова прошли столкновения между полицией и демонстрантами

По данным радиостанции RTHK, конфликт начался после того, как сотни активистов отказались расходиться и попытались заблокировать движение на главной магистрали города. В ответ силовики применили резиновые дубинки.

Массовые акции протеста начались в специальном административном районе Китая месяц назад. Волнения были вызваны планами местных властей наладить механизм по выдаче разыскиваемых лиц материковому Китаю. После митингов местная администрация отложила законопроект на неопределенное время.