«Аэрофлот» совершает свой последний рейс в Тбилиси перед полной остановкой авиасообщения между странами

Рейс из грузинской столицы вернется в Москву ближе к пяти часам утра.

Указ о прекращении перелетов российский президент подписал на фоне акций протестов в Грузии. Уличные волнения начались после того как в местном парламенте выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Оппозицию возмутило то, что он говорил на русском языке и сидел в кресле спикера.

Накануне Минтранс подтвердил подсчеты перевозчиков, которые оценили свои убытки от прекращения авиасообщения в 3 миллиарда рублей.