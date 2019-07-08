Президент Грузии осудила нецензурную брань телеведущего «Рустави-2» Георгия Габунии в адрес российского руководства

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурную брань телеведущего «Рустави-2» Георгия Габунии в адрес российского руководства. У себя в Твиттере она пишет, что это послужит лишь усилению напряженности в отношениях с Москвой. Габуния в своей авторской передаче на оппозиционном грузинском телеканале больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Высказывания Габунии также резко осудили премьер-министр Грузии, глава парламента, мэр Тбилиси, другие грузинские политики и руководство телеканала.