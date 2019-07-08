Кадровое решение по делу помощника полномочного представителя президента в УФО А.Воробьева должно быть принято сегодня

Кадровое решение относительно помощника полномочного представителя президента в Уральском Федеральном округе Александра Воробьева должно быть принято сегодня. Огласит его непосредственный руководитель чиновника Николай Цуканов.

Александр Воробьев арестован по подозрению в госизмене. Должность помощника полномочного представителя президента в Уральском Федеральном округе предполагает доступ к секретным документам. Полпред президента Николай Цуканов примет кадровое решение по возвращению из командировки. Его заместитель уже сообщил, что арест Воробьева не повлияет на работу всего аппарата.

На должность помощника полпреда президента в Уральском Федеральном округе арестованный чиновник был назначен в июле 2018 года. Против Воробьева возбуждено уголовное дело по статье о «госизмене», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Обстоятельства дела не разглашаются, поскольку эта информация засекречена.

Воробьеву 39 лет, он числится действительным государственным советником.