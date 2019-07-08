Запрет на авиасообщение между Россией и Грузией начинает действовать с сегодняшнего дня

В Кремле это решение ранее назвали временным, а формальным поводом к нему стало декларируемое «стремление обеспечить безопасность россиян на фоне уличных политических протестов» в Грузии.

Заседание Межпарламентской ассамблеи православия с депутатом российской думы в кресле спикера парламента Грузии чуть более двух недель назад обернулось грандиозным скандалом. В самой Грузии разразился серьезный политический кризис с масштабными уличными протестами. А 21 июня президент Владимир Путин подписал указ, временно запретив пассажирское авиасообщение с кавказским государством. Под ударом оказались туристы, планировавшие там свой отдых, владельцы недвижимости в этой стране из России, да и просто тысячи рядовых граждан — они оказались лишены возможности совершать удобные и оперативные поездки. Еще до подписания указа Путиным с рекомендацией воздержаться от посещения Грузии, выступил премьер Дмитрий Медведев. Это стало ответом на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации беспорядков в Тбилиси. Впрочем, несмотря на запрет авиасообщения, возможность для перелета через соседние страны сохраняются. Кстати, спустя день после путинского указа, с с инициативой запрета полетов в Россию грузинским компаниям выступил Минтранс. Нашлась еще несколько формальных причин: необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность.

В Москве заявляли, что авиасообщение возобновят после того, как исчезнет опасность для наших соотечественников. В Тбилиси неоднократно заверяли, что никакой угрозы для россиян в Грузии не существует.