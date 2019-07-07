Новые столкновения демонстрантов и полиции произошли в  Гонконге

Впервые протестные действия переместились в материковую часть города. Как передают местные СМИ, беспорядки начались после того, как 230 тыс. активистов отказались расходиться после массовой акции протеста и попытались заблокировать движение на одной из центральных улиц. Полиция применила резиновые дубинки, есть раненые и задержанные. Протестующие в Гонконге требуют не допустить принятия закона, позволяющего выдавать подозреваемых и объявленных в розыск материковому Китаю.