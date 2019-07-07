Иран ждут новые санкции и изоляция

Об этом у себя в Твиттере заявил госсекретарь США Майк Помпео. Таким образом он прокомментировал планы Тегерана по развитию своей ядерной программы. По словам Помпео, «вооруженный ядерным оружием режим Ирана будет представлять еще большую опасность для мира». Страны должны восстановить давний стандарт полного отсутствия обогащения Урана для ядерной программы Ирана, пишет госсекретарь. Ранее Иран объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке. Свое решение Тегеран объяснил тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Ирана, касающиеся экономических интересов страны.