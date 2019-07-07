Премьер-министр Греции Алексис Ципрас уже завтра передаст власть председателю партии «Новая демократия» Кириакосу Мицотакису. Как передает Афинское Македонское агентство новостей, об этом Ципрас сообщил по телефону лидеру оппозиционной правоцентристской партии, поздравляя его с победой на досрочных парламентских выборах. Церемония передачи полномочий состоится в официальной резиденции премьера сразу же после принесения Мицотакисом присяги в Президентском дворце. Подсчет голосов еще продолжается. По предварительным данным, «Новая демократия» набирает почти 40% голосов и получает 158 мест в 300-местном парламенте. Правящая СИРИЗА может рассчитывать только на 86 мандатов.