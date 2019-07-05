Грузинские авиакомпании выполнили последние рейсы в направлении России

Об этом ТАСС сообщили в авиакомпаниях Georgian Airways и MyWay Airlines. К выполнению последних рейсов из Грузии в Россию готовятся и российские авиакомпании «Уральские авиалинии», «Победа» и «Аэрофлот».

С завтрашнего дня вступает в силу указ Владимира Путина о временном запрете на полеты в Грузию. С этого же дня вступает в силу и решение российского Минтранса о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию России. Из-за решения Кремля закрыть прямое авиасообщение с Грузией российские авиакомпании потеряют примерно 3 млрд руб. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих. По его словам, данные предварительные, окончательно потери подсчитают к концу следующей недели, учтя объем возвращенных билетов.

На момент подписания президентского указа о прекращении авиасообщения, в Грузии находились 54 тыс. россиян. Примерно 4,5 тыс. из них так и не воспользовались возможностью сдать или обменять авиабилеты, чтобы на следующей неделе вернуться домой. Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказывала на «Эхе», как после 8 июля можно будет прилететь из Грузии в Россию.



В Грузии возможный ущерб от снижения турпотока из России ранее оценивали в 2,5 млрд лари. Между тем авиакомпания Georgian Airways предложит своим пассажирам транзитные рейсы в Москву через Ереван.