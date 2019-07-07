Правящая Коалиция радикальных левых сил премьера Греции Алексиса Ципраса признала поражение на парламентских выборах

Правящая Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьера Греции Алексиса Ципраса признала поражение на досрочных парламентских выборах. Соответствующее заявление штаб-квартира СИРИЗЫ сделала после объявления результатов опроса на выходе с избирательных участков. По этим данным, оппозиционная партия «Новая демократия» получает 38-40% голосов, а СИРИЗА — 26-30%. «СИРИЗА» стояла у власти в Греции последние 4,5 года.