Еще 14 человек с российскими паспортами не были пропущены через погранконтроль в мексиканском Канкуне

Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве России в Мехико. Ткристы прилетели в Мексику рейсом компании Nordwind. Местная миграционная служба решила, что цели поездки не соответствуют заявленной. Сейчас дипломаты устанавливают точные причины недопуска граждан с российскими паспортами.

За последние дни это уже вторая группа прибывших из России туристов, которым Мексика отказывает во въезде в аэропорту Канкуна. 4 июля были задержаны еще 10 человек. 9 пассажиров из первой группы уже отправлены обратно в Россию. Дипломаты занимаются проблемами с новой группой.