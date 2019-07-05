Иран начинает обогащать уран выше уровня, предусмотренного условиями ядерной сделки. Об этом заявил замглавы иранского МИДа Аббас Аракчи.

Заявление про повышение процента обогащения урана усложняет ситуацию в регионе, — сказал «Эху» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он подчеркнул, что пока нет достоверных сведений об изменениях работы с ураном, и речь идет только о политическом заявлении Тегерана.