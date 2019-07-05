Иран начинает обогащать уран выше уровня, предусмотренного условиями ядерной сделки
Иран начинает обогащать уран выше уровня, предусмотренного условиями ядерной сделки. Об этом заявил замглавы иранского МИДа Аббас Аракчи.
Заявление про повышение процента обогащения урана усложняет ситуацию в регионе, — сказал «Эху» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он подчеркнул, что пока нет достоверных сведений об изменениях работы с ураном, и речь идет только о политическом заявлении Тегерана.