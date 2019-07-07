Минтранс предварительно оценил убытки российских авиакомпаний из-за Грузии в 3 млрд рублей

Как сообщил министр Транспорта Евгений Дитрих, более точных расчетов от перевозчиков в министерстве ожидают к концу недели. Сегодня выполнены последние авиарейсы между Россией и Грузией, с завтрашнего дня авиасообщение между странами прекращается. Рейсы между Россией и Грузией выполняли российские авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings и «Нордавиа», а также грузинские перевозчики Georgian Airways и MyWay Airlines. По данным Минтранса, на сегодняшний день около 4,5 тыс. россиян не обменяли и не сдали авиабилеты из Грузии.