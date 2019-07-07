Министр культуры 19 августа представит нового худрука Волковского театра в Ярославле

В пятницу Владимир Мединский объявил об увольнении директора театра Алексея Туркалова. Художественный руководитель Евгений Марчелли написал заявление об уходе по собственному желанию. Фамилию нового худрука министр не назвал, но отметил, что кандидатура согласована с министерством и руководством области. Мединский выразил сожаление, что конфликт в театре вышел за рамки рабочей дискуссии и выплеснулся в публичную плоскость, а сам театр оказался расколот.