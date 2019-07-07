ПАСЕ не ставила России никаких сроков для выполнения требований, выдвинутых при подтверждении полномочий делегации

ПАСЕ не ставила России никаких сроков для выполнения требований, выдвинутых при подтверждении полномочий российской делегации. Об этом заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. По ее словам, требований выдвинуто много и в Брюсселе ждут совместной работы с делегацией нашей страны. Среди таких тем Паскье, в частности назвала ситуацию со сбитым малазийским «Боингом» и судьбу украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.