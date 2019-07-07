Во Франкфурте-на-Майне успешно обезврежена бомба времён Второй мировой войны

Полутонный снаряд был обнаружен во время строительных работ неподалёку от здания Европейского Центрального банка. Потребовалась эвакуация около 16,5 тысяч местных жителей. В зоне эвакуации также оказались вокзал, станции городской электрички, полицейский участок и дом для инвалидов и престарелых.

По некоторым данным, в конце войны на гитлеровскую Германию союзники сбросили более 2 миллионов бомб, От 10 до 20 процентов из них не разорвались.