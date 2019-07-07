В Екатеринбурге перед приездом Путина на форум «Иннопром» канализационные люки залили монтажной пеной

В Екатеринбурге перед приездом Владимира Путина на форум «Иннопром» канализационные люки залили монтажной пеной. Как передает местное издание издание E1, один из таких люков обнаружили около конгресс-центра «Екатеринбург-экспо», где проходит форум, другой — в центре города. Фотографию еще одного залитого люка опубликовал шеф-редактор издания Znak.com Дмитрий Колезев. Ранее Е1 со ссылкой на местных жителей сообщало, что в одном из районов города в связи с приездом Путина полицейские обходят квартиры, переписывают данные жильцов, советуют им не открывать окна и спрашивают, нет ли у них оружия.