Грузинские авиакомпании выполнили последние рейсы в направлении России

Об этом ТАСС сообщили в авиакомпаниях Georgian Airways и MyWay Airlines. К выполнению последних рейсов из Грузии в Россию готовятся российские авиакомпании «Уральские авиалинии», «Победа» и «Аэрофлот». С завтрашнего дня вступает в силу указ Владимира Путина о временном запрете российским перевозчикам осуществлять полеты в Грузию. С этого же дня вступает в силу и решение российского Минтранса о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию России.