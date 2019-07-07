Сегодня в матче команд Бразилии и Перу определится сильнейшая футбольная сборная Южной Америки

Одна примета в игровых видах спорта работает очень часто. Возможно даже, что само ее существование настолько психологически давлеет над фаворитом. Что приводит в непредсказуемым результатам.

Речь, как вы понимаете, о том, что победить дважды одну и ту же команду по ходу одного турнира весьма затруднительно.

Бразильцы, напомню, на групповом этапе перуанцев словно не заметили, одержав победу со счетом 5-0. К тому же травму в том матче получил главная ударная сила Перу – Джефферсон Фарфан.

Удивительно, но тот разгром инков не сколько не смутил. Скорее, сплотил. В четвертьфинале перуанцы выбили Уругвай с Суаресом и Кавани. А в полуфинале и вовсе разгромили действующего обладателя трофея – команду Чили.

Впрочем, букмекеры все равно считают безоговорочным фаворитом финала сборную Бразилии.

Финальный матч Копа Америка между командами Бразилии и Перу начнется в 23 часа. Показывать его будет телеканал Матч ТВ.