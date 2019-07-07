У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,8. Сообщений о разрушениях не поступало, но местные власти выпустили предупреждение о цунами.
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У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,8. Сообщений о разрушениях не поступало, но местные власти выпустили предупреждение о цунами.
Я тоже разочарован, Валерия Александровна Касамара стремится убедить жителей, что она независимый кандидат и не связана с партией власти. Подключив спойлеров, они пытаются вложить в голову избирателей мысль, что на самом деле административный кандидат я. Посмотрите, мол паркуется на служебной парковке, давит мирных протестующих…