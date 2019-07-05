МВД России решило депортировать беженца, который отказался убивать лидера оппозиции республики Того. Соответствующий приказ поступил от властей страны, после чего Бозобэйиду Батому бежал в Россию.

В случае депортации ему грозит смерть, об этом «Эху» рассказала глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. Ганнушкина уже обратилась к уполномоченному по правам человека в России, но считает, что шансов спасти иностранца немного.