МВД России решило депортировать беженца, который отказался убивать лидера оппозиции республики Того
МВД России решило депортировать беженца, который отказался убивать лидера оппозиции республики Того. Соответствующий приказ поступил от властей страны, после чего Бозобэйиду Батому бежал в Россию.
В случае депортации ему грозит смерть, об этом «Эху» рассказала глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. Ганнушкина уже обратилась к уполномоченному по правам человека в России, но считает, что шансов спасти иностранца немного.