Иран начинает обогащать уран выше уровня предусмотренного условиями ядерной сделки

Об этом заявил замглавы иранского МИДа Аббас Аракчи. По его словам, Тегеран будет отказываться от части обязательств по сделке каждые 60 дней. В Иране объясняют свои шаги тем, что европейские страны – участницы ядерной сделки никак не воспрепятствовали американским санкциям, наложенным на Исламскую республику.

Несмотря на то, что Тегеран утверждает, что полностью из соглашения не уходит, вполне вероятно, что эти договорённости скоро уйдут в прошлое. Это допускает советник директора Российского Института стратегических исследований Елена Супонина.

Как сообщил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, фактологический доклад МАГАТЭ об уровне обогащения урана в Иране может быть представлен на специальной сессии Совета Управляющих Агентства уже 10 июля.