Волейболистки США второй год подряд стали победительницами Лиги Наций

В финальном матче турнира американки обыграли сборную Бразилии.

Команды Бразилии и США уже встречались в финальной пульке нынешней Лиги наций. Тогда американские волейболистки победили 3-1. Однако титульный матч начался неожиданно. Сборная Бразилии выиграла первую партию, затем вторую, поставив прошлогодних победительниц турнира на край пропасти. Вот только дальнейший ход игры показал, что южноамериканки сами испугались собственной прыти. Третий сет вчистую остался за командой США 25-15. Этот разгром окончательно деморализовал бразильскую команду. В итоге сборная США довела дело до победы в пяти партиях. И второй год подряд стала победительницей волейбольной Лиги Наций.

Финальная стадия аналогичного мужского турнира пройдет в США уже на следующей неделе.