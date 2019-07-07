Известный тележурналист Владимир Познер выходит из состава жюри комитета индустриальных и телевизионных премий. Именно этот орган выступает организатором престижной премии ТЭФИ. У себя на сайте Познер пишет, что сегодня ТЭФИ потерял своё общенациональное значение и лишился того статуса, которым, безусловно, обладал. Познер также призвал руководство Фонда «Академии российского телевидении» отказать индустриальному комитету в использовании знаменитого приза ТЭФИ – бронзовой статуэтки Орфея работы Эрнста Неизвестного.