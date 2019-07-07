В ходе последней операции российских военных и сирийской армии в Идлибе погибли более полутысячи мирных жителей

Во всяком случае, такие данные со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека приводит Reuters.

В зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб в ходе атак войск официального Дамаска при поддержке России за минувшие два с половиной месяца погибли 544 мирных жителя. 130 из них – дети, как утверждают правозащитники, — дети. Число получивших ранения превысило две тысячи. По сведениям Reuters, только в ходе атаки на деревню Мамбил на севере провинции в минувшую пятницу погибли 15 человек, а за день до этого, в ходе авиационного налета, была разрушена больница городка Кафр-Набаль с населением в 15 тысяч человек. Это уже тридцатое разрушенное с начала военной кампании медицинское учреждение, утверждает глава Сирийского Центра мониторинга прав человека Фадель Абдул Гани. По его словам, которые приводит агентство Reuters,«российские военные со своими сирийскими сателлитами намеренно целятся по гражданскому населению и сбрасывают бомбы на социальные объекты». Это так называемый «Идлибский котел», где наряду с боевиками связанных с запрещенным в России «Исламским государством» группировок живут почти три миллиона гражданских жителей, и идти им – некуда. В Human Rights Watch заявляли, что во время атак используются запрещенные кассетные боеприпасы и зажигательные бомбы. И Россия, и сторона Асада это всякий раз отрицали. По данным ООН, из-за боев в «Большом Идлибе», а это еще и часть провинций Латакия, Хама и Алеппо, свои дома вынуждены были покинуть более 300 тысяч человек.

Войсковая операция в деэскалационной зоне в Идлибе при поддержке российской авиации продолжается с 26 апреля.