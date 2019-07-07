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18:09, 07 июля 2019

Тяжелым остается состояние девочки из Ингушетии, которая получила серьезные травмы при избиении

Позитивных прогнозов сейчас нет.

Несмотря на комплексную терапию, улучшения в состоянии верхних конечностей нет. Выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. Операцию по восстановлению правой руки девочки пока отложили. По словам уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, скорее всего придется принимать тяжелое решение, поскольку тех позитивных прогнозов, которые были изначально, после диагностики, уже нет. Однако необходимо бороться дальше, подчеркнула детский омбудсмен. Ранее стало известно, что муж Маки Гиниевой, которую подозревают в избиении племянницы, в Ингушетии, работает в полиции. Это сообщили в МВД. Женщина арестована. В семью сестры ребенка отдала биологическая мать. Девочку доставили в больницу 4 июля, у нее были многочисленные ушибы и травмы. После проведенной операции состояние не улучшилось. Врачи диагностировали гангрену рук, в случае неблагоприятного развития ситуации, ребенку могут ампутировать руки.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.



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