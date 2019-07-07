В Красногорске прошёл народный сход с требованием вернуть в квартиры горячую воду

Люди призывали управляющие компании разобраться с должниками, которые отказываются платить за коммунальные услуги.

Доведённые до отчаяния люди устроили сегодня народный сход на Красногорском бульваре. Причина проста — четвёртые сутки в квартирах нет горячей воды. Она отсутствует почти в 70-ти многоэтажках микрорайона «Павшинская пойма», десятки тысяч человек не могут принять душ, искупать детей, помыть нормально посуду. С учётом планового отключения горячей воды её нет уже почти месяц. Некоторые жители пришли на собрание семьями. На повышенных тонах обсуждали ситуацию, возмущались. Критиковали управляющие компании и котельную Павшино, которая снабжает микрорайон горячей водой. Людям дали понять, что её отключили из-за должников. Но их от силы 10 процентов. Почему остальные должны страдать? – недовольны местные жители. Возмущение вызывает и то, что на них управляющая компания пытается переложить проблему с должниками. Это недопустимо, считает местная жительница Татьяна.

Ситуацией возмущена и жительница «Павшинской поймы» Зарема.

Когда возмущение достигло предела, появился замглавы Красногорска по развитию территорий Анатолий Миначенков. Его забросали вопросами, когда в дома вернут горячую воду. Чиновник затруднился с ответом. Управляющие компании виноваты в ситуации, сказал Миначенков. Доводы чиновника местных жителей не убедили. Они намерены добиваться разрешения ситуации в кратчайшие сроки.

Администрация Красногорска ведёт переговоры с газовщиками, а Следственный комитет проверяет управляющие компании.