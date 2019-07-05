Иран начинает обогащение урана сверх лимитов, оговоренных ядерной сделкой

В Европе и на Ближнем Востоке с тревогой наблюдают за последствиями фактического выхода Ирана из ядерной сделки.

Замминистра иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что с сегодняшнего дня Иран снимает с себя ограничения по степени обогащения урана, предусмотренные ядерной сделкой.

Иран обвиняет Европейские страны в том, что они никак не воспрепятствовали введению против Тегерана американских санкций.

Германия и партнёры в ЕС крайне обеспокоены началом обогащения Ираном урана сверх норм, предусмотренных ядерной сделкой.

Президент Франции Эммануэль Макрон ещё вчера в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Роухани договорился до 15 июля выяснить, возможно ли наладить международный диалог по ядерной проблеме. А Лондон призвал Тегеран к соблюдению в полной мере условий совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал сокращение обязательств, на которые пошёл Иран, очень опасным шагом. Он призвал Францию, Великобританию и Германию немедленно ввести автоматические санкции против Ирана.

По оценке израильского политолога Алекса Векслера, Тель-Авив готов к любому развитию событий. «Я не совсем верю в то, что они нарушили уровень обогащения. Может это некая игра — они проверяют на выдержку и американского президента, и нас (Израиль) проверяют, и Путина каким-то образом. Но, тем не менее, к этому нужно относиться серьезно», — сказал он.

Иран, несмотря на свои громкие заявления, всё равно стремится так партнёрским отношениям с мировым сообществом. Однако США могут отреагировать на действия Тегерана слишком резко. Этого опасается член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «Сегодняшнее заявление Ирана о том, что они приступят к обогащению урана выше уровня 3,67%, на мой взгляд, — это небольшое превышение ни к чему не приведет. Но это некое предупреждение Ирана, прежде всего, американцам, что они готовы к диалогу, готовы к проведению дальнейших переговоров по ядерной сделки», — сказал Клинцевич.

Как сообщил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, фактологический доклад МАГАТЭ об уровне обогащения урана в Иране может быть представлен на специальной сессии Совета Управляющих Агентства уже 10 июля.