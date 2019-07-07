Владимир Познер заявил о выходе из состава жюри телепремии ТЭФИ

Известный журналист Владимир Познер заявил, что выходит из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который выступает организатором престижной телепремии ТЭФИ. Он также призвал руководство фонда «Академии российского телевидения» (АТР) отказать Комитету в использовании знаменитого приза ТЭФИ — бронзовой статуэтки «Орфея» работы скульптора Эрнста Неизвестного. Об этом говорится в заявлении Познера, размещенном в воскресенье на сайте журналиста, — пишет ТАСС.