ВВ Идлибе в ходе атак правительственных войск Сирии и подразделений РФ с апреля погибли почти 550 мирных жителей

В деэскалационной зоне в Идлибе в ходе совместных атак правительственных войск Сирии и подразделений России с конца апреля погибли почти 550 мирных жителей. Ещё около 2 тысяч получили ранения. Об этом Reuters сообщили в сирийском Центре мониторинга прав человека. Глава Центра Фадель Абдул Гани утверждает, что российские военные с сирийскими союзниками намеренно целятся по гражданскому населению и сбрасывают бомбы на медучреждения.

Ранее Human Rights Watch утверждала, что во время атак использовали запрещённые кассетные боеприпасы и зажигательные бомбы. Москва и Дамаск это отрицают.