На досрочных парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса. Согласно опросам на выходе с избирательных участков, она набирает более 40 процентов голосов. У правящей «Сиразы» около 30 процентов.

Сам Мицотакис считает, что у его партии есть реальный шанс победить.

Досрочные выборы в Греции потребовались после сокрушительного поражения «Сиразы» на выборах в Европарламент.