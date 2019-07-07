На досрочных парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса
На досрочных парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса. Согласно опросам на выходе с избирательных участков, она набирает более 40 процентов голосов. У правящей «Сиразы» около 30 процентов.
Сам Мицотакис считает, что у его партии есть реальный шанс победить.
Досрочные выборы в Греции потребовались после сокрушительного поражения «Сиразы» на выборах в Европарламент.