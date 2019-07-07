Митинг за отставку губернатора Свердловской области прошел в центре Екатеринбурга

По данным ОВД-Инфо, пять человек были задержаны. Один из активистов стоял с плакатом «Долой сказочного дятла». На него завели административное дело о нарушении правил проведения массовых мероприятий. Видео задержаний опубликовала в сети общественный защитник Елена Шукаева.

Как отмечает Znak.com, акцию проводили активисты движения «Екатеринбург — За свободу». По их словам, они пытались согласовать митинг, но за пять дней до мероприятия не получили ответа из администрации.